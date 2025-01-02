Valilik duyurdu: Kurtuluş Kiliseleri Derneği'ne silahlı saldırıyla ilgili üç kişi yakalandı

İstanbul Valiliği tarafından 30 Aralık 2024 günü Çekmeköy'de Kurtuluş Kiliseleri Derneği'ne yapılan silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda olayın, bölgeye gelen ticari araçta bulunan üç kişi tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, yakalanan S.P. (34), S.A. (38) ve V.A. (34) isimli şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerden S.P.'nin "dolandırıcılık" suçundan iki, S.A.'nın "kasten yaralama"dan üç ve V.A.'nın "kasten yaralama"dan bir suç kaydı bulunduğu belirtildi.