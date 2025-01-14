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Valilik duyurdu: O ilde okullara kar tatili

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Haber Merkezi
AA
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Valilik duyurdu: O ilde okullara kar tatili
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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelindeki olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağı için tedbir alınması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

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Açıklamada, kar yağışına karşı tüm ekiplerin görev başında olduğu ifade edildi.

Kar yağışının İpsala, Enez, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde yoğun olarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerimiz, tuzlama ve yol açma çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürmekte olup, şu anda kapalı köy yolu bulunmamaktadır. Emniyet ve jandarma trafik birimlerimiz, yollarda güvenliği sağlamak üzere görev başındadır. Sürücülerimize önemli uyarılarımız, kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz gibi hayati önem taşıyan ekipmanlarla hazırlıklı olun. Kar lastiği bulunmayan sürücülerimizin, araçlarını en yakın akaryakıt istasyonunda park ederek kar yağışının azalmasını beklemelerini önemle rica ederiz."

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