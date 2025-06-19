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Valilik duyurdu: Samsun'da 30 Ekim'e kadar ormana giriş yasaklandı

Samsun'da orman yangınlarına karşı önlem olarak, 30 Ekim tarihine kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yasak kapsamında, sadece tescilli piknik alanları ve milli parklar dışında kalan tüm orman bölgelerine girişler sınırlandırıldı.

Haber Merkezi
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Valilik duyurdu: Samsun'da 30 Ekim'e kadar ormana giriş yasaklandı
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Samsun Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alınan kararlarla, ormanlık alanlar ve çevresindeki yollarda duraklamak, piknik yapmak, mangal ya da semaver yakmak gibi faaliyetler yasaklandı. Ayrıca, motorlu araçların orman alanlarında kullanımına da sınırlama getirildi.

Yangın riskine karşı önlem alınması zorunlu hale getirildi

Orman köyleri ve çevresinde anız ve bahçe atığı yakılması da yasaklar arasında yer alıyor. Sanayi tesisleri ve enerji nakil hatlarıyla ilgili kuruluşların yangın riskine karşı önlem alması zorunlu hale getirildi.

Belediyeler ise orman kenarındaki çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturmak ve iş makinelerini hazır bulundurmakla yükümlü kılındı.

Bu kararların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ilçe kaymakamlıkları ve Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda, genel kolluk ve orman kolluğundan oluşan denetim ekipleri görev yapacak.

Yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde adli ve idari işlemler uygulanacak. Yasaklar, 19 Haziran'dan 30 Ekim 2025'e kadar geçerli olacak.

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