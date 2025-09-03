  1. Ekonomim
Valilik, İstanbul Boğazı kıyılarını işgal eden teknelerin kaldırılmasını istedi

İstanbul Valiliği yayınladığı tebliğle, İstanbul Boğazı’ndaki iskelelere bağlanan 24 metre ve üzerindeki tüm deniz taşıtlarının kaldırılmasını istedi. İskelelerin indirme-bindirme yeri olarak kullanımını yasakladı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı’ndaki dev tur tekneleriyle ilgili çok önemli bir karara imza attı.

Can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor

İstanbul Boğazı’na yapılan kaçak iskele ve indirme-bindirme yerlerinde denetimsiz elektrik kullanıldığını, izinsiz yakıt ikmali yapıldığını ve kontrolsüz faaliyetler yürütüldüğünü açıklayan Valilik, bu durumun can ve mal güvenliğini tehlikeye attığını bildirdi.

24 metre üzerine yasak

Valilik, İstanbul Boğazı’ndaki deniz turizmi faaliyetlerinin düzenli, yasal ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla 24 metre ve üzeri boydaki tekneler için işletme izni verilmeyen iskele, rıhtım ve tonozlarda yolcu indirme ve bindirme faaliyetlerinin yapılmasını yasakladı. Ayrıca kıyı tesisi işletme izni bulunmayan yerlerde teknelerin bağlanması da yasaklandı.

Kararda, 24 metre üzeri tekneler kaldırıldıktan sonra, onlardan boşalacak yerlere başka teknelerin bağlanmasının da önüne geçilmesi istendi.

Denetimler başlayacak, cezalar yolda!

Turizm sezonunun henüz kapanmadığını belirten tekne sahipleri, 8 Eylül’de başlayacak denetimlerden önce sektör temsilcileri aracılığıyla yasakların ötelenmesi için girişimlere başladı. Valilik tarihte bir ötelemeye gitmezse, onlarca dev tekne Boğaz’ı terk etmek zorunda kalacak.

