Valilik kararıyla Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun bazı çıkışları kapatıldı
İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun bazı çıkışları saat 17:00 itibarıyla kapatıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'n bazı çıkışlarının saat 17:00 itibarıyla kapatıldığı belirtildi.
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu;
-Şişli çıkışı,
-Fulya çıkışı,
-AVM ve
-AVM Otopark çıkışı kapalı olacaktır.
Metro İstanbul'un açıklamasında kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğu ifade edildi. İstasyonun diğer 8 giriş-çıkışı ise kullanıma açık olacağı duyuruldu.
