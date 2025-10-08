  1. Ekonomim
Valilik kararıyla Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun bazı çıkışları kapatıldı

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun bazı çıkışları saat 17:00 itibarıyla kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'n bazı çıkışlarının saat 17:00 itibarıyla kapatıldığı belirtildi.

Metro İstanbul'un açıklamasında kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğu ifade edildi. İstasyonun diğer 8 giriş-çıkışı ise kullanıma açık olacağı duyuruldu.

Kapatılan çıkışlar şöyle:

* Şişli çıkışı,

* Fulya çıkışı,

* AVM

* AVM Otopark çıkışı

