  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Valilik 'mantar' alarmı verdi! Zehirlenme ve kaybolma vakalarına karşı uyarı geldi
Takip Et

Valilik 'mantar' alarmı verdi! Zehirlenme ve kaybolma vakalarına karşı uyarı geldi

Mantar mevsiminin başlamasıyla birlikte Kastamonu Valiliği'nden uyarı geldi. Valilik mantar zehirlenmeleri ve doğada kaybolma vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Valilik 'mantar' alarmı verdi! Zehirlenme ve kaybolma vakalarına karşı uyarı geldi
Takip Et

Kastamonu Valiliği, mantar zehirlenmeleri ve doğada kaybolmalara ilişkin uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, ormanlarda sonbaharla birlikte mantar çeşitlerine kolay erişilebilmesinin zehirlenme ve kaybolma vakalarında artışa yol açtığı belirtildi.

Mantar zehirlenmesi uyarısı

Açıklamada, türü bilinmeyen mantarların toplanmaması ve tüketilmemesi gerektiğine işaret edildi.

Doğada kaybolma risklerine karşı da uyarıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mantar toplamaya tek başına çıkılmamalı, grup halinde ve bilinen orman sınırlarında kalınmalıdır. Ormanlık alanlara girerken cep telefonlarının şarjlarının dolu olmasına dikkat edilmeli, ayrıca el feneri, düdük, taşınabilir şarj cihazı gibi malzemeler ile yeterli miktarda su ve yiyecek bulundurmalı, yabani hayvan tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır. Ormanlık alana girildiğinde konum bilgileri yakınlarla paylaşılmalıdır. Olası kaybolma durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmeli, bildirilen en son konum terk edilmemeli, telefonun çekmediği yerlerde de acil çağrı hattının aranabileceği unutulmamalıdır."

Konkordato başvurusu yapmıştı! KFC ve Pizza Hut’ın eski işletmecisi iflas ettiKonkordato başvurusu yapmıştı! KFC ve Pizza Hut’ın eski işletmecisi iflas ettiEkonomi
Köprü ve otoyollara ödenen garanti ücretlere kur zammı yapıldıKöprü ve otoyollara ödenen garanti ücretlere kur zammı yapıldıEkonomi
JP Morgan’ın 2026 asgari ücret önerisi tartışmayı alevlendirdi! Sendikalar harekete geçti!JP Morgan’ın 2026 asgari ücret önerisi tartışmayı alevlendirdi! Sendikalar harekete geçti!Ekonomi
Enflasyon mahkemelik olmuştu! TÜİK-emekli tartışması kızışıyorEnflasyon mahkemelik olmuştu! TÜİK-emekli tartışması kızışıyorEkonomi

 

 

Gündem
Özgür Özel: KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır
Özgür Özel: KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır
Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltına alındı
Eski Antalyaspor Başkanı gözaltına alındı
Bu köydeki herkesin soyadı aynı! Çözümü böyle buldular (Video)
Bu köydeki herkesin soyadı aynı! Çözümü böyle buldular
ABD'den KAAN motorlarına izin çıkması mümkün mü?
ABD'den KAAN motorlarına izin çıkması mümkün mü?
Ünlü sanatçı Güllü'nün düştükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı! Kızının feryatları yürek burktu (Video)
Güllü'nün düştükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı
İZSU açıkladı: İzmir'deki planlı su kesintileri ne kadar sürecek?
İZSU açıkladı: İzmir'deki planlı su kesintileri ne kadar sürecek?