Valilik uyardı: Bu saatlere dikkat! "Sonic patlama sesi duyulabilir"
Eskişehir Valiliği, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın salı günü sabah 10.00-12.30 ve öğleden sonra 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştireceği 'Ses Üstü Test Uçuşu' sırasında sonic patlama sesi duyulabileceğini duyurdu.
Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayımlandı. Paylaşılan bilgiye göre, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 24 Aralık 2024 tarihinde 'Ses Üstü Test Uçuşu' gerçekleştirilecek. Uçuşun sabah 10.00-12.30 ve öğleden sonra 14.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı belirtilirken, bu esnada sonic patlama sesi duyulabileceği ifade edildi.
Test uçuşu hakkında@ValiAKSOY #Eskişehir pic.twitter.com/ZKNS2tYjzu— T.C. Eskişehir Valiliği (@eskvaliligi) December 23, 2024