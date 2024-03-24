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Valilik uyardı: Yarın İstanbul'da fırtına bekleniyor

İstanbul Valiliği yarın kentte beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
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Valilik uyardı: Yarın İstanbul'da fırtına bekleniyor
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İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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