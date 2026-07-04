Valilik ve AKOM uyarmıştı: İstanbul’da beklenen yağış başladı (Video)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen yağış, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Avrupa Yakası'nda Silivri, Beşiktaş, Fatih, Bakırköy, Sarıyer, Eyüpsultan, Sultangazi, Taksim ve Kağıthane ilçelerinde aralıklarla sağanak etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere bazı bölgelerde yer yer gök gürültülü yağış etkisini gösteriyor.

Sağanak yağış, özellikle Avrupa yakasındaki birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler görüş mesafesinin azalması ve su birikintisi nedeniyle ilerleyemedi.

Kentin bazı noktalarında araç yoğunluğu yaşanırken, yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü görüldü.

Yağışa hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yolda ilerlerken, hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarında ve dükkan tenteleri altında beklemeyi tercih etti.

Kuvvetli yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde yollarda su birikintileri oluştu.

İstanbul Valiliği, yağışın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.