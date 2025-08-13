  1. Ekonomim
  Valilik ve MGM uyardı: İstanbul'a fırtına geliyor!
Valilik ve MGM uyardı: İstanbul'a fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, megakentte yaşayanları bugün etkili olması beklenen fırtına ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı. Sarı kodlu uyarının yapıldığı İstanbul'da rüzgarlı havanın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Valilik ve MGM uyardı: İstanbul'a fırtına geliyor!
Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki İstanbul'da bugün rüzgar sert esecek.

Kuvvetli rüzgar, İstanbul'un yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'nin batı ilçelerinde de etkili olacak.

Megakentte beklenen fırtına nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarıda bulundu.

Gece saatlerine kadar sürecek

Uyarıda fırtınanın gece saatlerine kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

İkinci uyarı ise İstanbul Valiliği'nden geldi.

Valilik açıklamasında rüzgarın yer yer 80 km/saat hıza ulaşacağına dikkat çekildi.

Valilik, vatandaşları ulaşımda oluşabilecek aksamalar ve çatı uçması ile ağaç devrilmesi olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yerel sağanaklara dikkat

Peki bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre , yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

