Valilik yazı yolladı: İstanbul'da sahipsiz hayvanlar toplanmaya başlandı

Arnavutköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mücahit Turgut Özdemir, sahipsiz hayvanların bakımı ve rehabilitasyon sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, 2004'te yürürlüğe giren ve 2023'te revize edilen Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca, sokak hayvanları için belirlenen prosedürleri şu şekilde sıraladı:

"Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması, kuduz ve parazit aşılarının uygulanması ve mikroçip ile kimliklendirilerek kayıt altına alınması yasal bir zorunluluktur. Bu uygulamalar, hem hayvan sağlığını hem de toplum sağlığını korumak açısından hayati önem taşımaktadır."

Özdemir, yasal düzenlemelerin hayvan hakları ve halk sağlığı arasında denge kurmayı amaçladığını vurgulayarak, vatandaşların da bu sürece duyarlılık göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

"51 dönümlük alanda 29 doğal yaşam alanı bulunuyor"

Belediyenin Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde bu işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Özdemir, "51 dönümlük alanda 29 doğal yaşam alanı bulunuyor. Buraya getirilen hayvanlar veteriner hekimlerimizce kontrol ediliyor. Sahiplenmeye uygun olanlar ücretsiz şekilde vatandaşlara sahiplendiriliyor. Saldırgan ya da bulaşıcı hastalık riski taşıyanlar ise karantina alanında gözetim altında tutuluyor" dedi.

Özdemir, valiliğin talimatı üzerine 5 toplama aracıyla sahada çalışmaların yoğunlaştığını belirterek, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya belediyenin çağrı merkezine ihbarda bulunabileceğini belirtti.

Valiliğin kararı dün kurumlara gönderildi

İstanbul Valiliği, okulların açılmasına kısa süre kala, bazı bölgelerde sürüler halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin, vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle acilen toplatılmasına karar vermişti.

Valiliğin kararı dün İstanbul Büyükşehir Belediyesine, 39 ilçenin kaymakamlıkları ve belediye başkanlıklarına, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile diğer ilgili kurumlara gönderilmişti.

Kararda, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanarak hayvan bakım evlerine götürülmelerinden yerel yönetimlerin sorumlu olduğu hatırlatılmıştı.