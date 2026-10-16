Valilikler üst üste duyurdu: 6 ilde eğitime ara verildi

Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış yarın da etkisini artırarak sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden yağışların yarın da süreceği ifade edildi. Bu nedenle yarın altı ilde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildi.

İstanbul

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin AFAD İl Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu.

Vali Gül'ün açıklamaları şu şekilde:

“İlimiz genelinde tüm resmî ve özel eğitim kurumları bugün tatil edilmişti. Yine aynı şekilde kamu görevlilerinde hamileler, engelliler ve buna benzer özel mazereti olan çalışanlarımıza da idari izin verilmişti. Okullarımızın daha güvenli eğitim verebilmesi için okullarımızı kurduğumuz ekipler marifetiyle baştan sona kontrol ediyoruz. Herhangi bir elektrik kaçağı var mı, buna benzer bir sorunu var mı?

Bize ulaşan çok büyük bir sorun olmamakla birlikte; çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler ve bizler de cuma, cumartesi, pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretim görülebilecek bir duruma getirmiş olacağız.”

Kocaeli

Kocaeli'de sağanak nedeniyle eğitim-öğretime yarın da ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentte sağanağın etkisinin azalarak da olsa devam edeceği, bu nedenle yarın kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, “Kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Sakarya

Sakarya'da sağanak nedeniyle eğitim-öğretime yarın da ara verildi. Valiliğin açıklamasında, meteorolojik verilere göre kent için “turuncu kodlu” şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda şehir genelinde yarın kuvvetli yağış beklendiği ifade edilen açıklamada, durumun genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği ve ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada; hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında il genelindeki resmî ve özel tüm okul ve kurumlarda, ayrıca rektörlük kararlarıyla Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, “Okullarda eğitime ara verilen günde anaokuluna ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” bilgisi paylaşıldı.

Yalova

Yalova Valiliği, yarın beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle il genelindeki tüm resmî ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentteki yağışların etkisinin azalarak da olsa yarın devam edeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, bu gerekçeyle il genelindeki resmî ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildiği belirtildi. Öte yandan kamuda görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava şartları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, öğrenci ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin korunması amacıyla birtakım kararlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “Zonguldak il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 16 Ekim 2026 Cuma günü 1 gün süreyle ara