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Valilikten Ankara için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Ankara çevrelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Valilikten Ankara için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, Ankara çevresinde bugün akşama kadar yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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