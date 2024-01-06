Valilikten fırtına uyarısı: Tedbirli olun

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Pazartesi, günün ilk saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."