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Valilikten fırtına uyarısı: Tedbirli olun

Kocaeli Valiliği, Marmara Denizi’nde 50 ile 75 kilometre hızla esmesi beklenen fırtına sebebiyle yurttaşlara uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
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Valilikten fırtına uyarısı: Tedbirli olun
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Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Pazartesi, günün ilk saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."