Valilikten İstanbul için 'şiddetli yağış' uyarısı: Tarih verildi

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine dayanarak megakent genelinde yeni bir yağışlı sistemin yaklaşmakta olduğunu duyurdu.

Akşam saatlerine dikkat

Valiliğin, X hesabından yaptığı paylaşımda, il genelinin yarın akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına gireceği belirtildi. Yağışların, 22 Nisan Çarşamba günü özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklık çarşamba günü düşecek

Yağışın, perşembe günü sabah saatlerinde İstanbul'u terk edeceği aktarıldı.

Sıcaklıkların çarşamba günü mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altına düşeceği, cuma günü ise tekrar mevsim normallerine yükseleceği öngörülüyor.Valilik, bu akşam ve gece saatlerinde güneyli yönlerden rüzgarların esmesi beklendiği için soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.