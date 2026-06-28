Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi: Baba ile sağlıklı iletişim sürdürülmesi güçleşti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kayboldu. 18 gün süren arama çalışmalarının ardından Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim 2024’te Van Gölü Mollakasım sahilinde bulundu. Ölümü "şüpheli" olarak değerlendirilen Kabaiş’in dosyasına ilişkin süreç devam ediyor.

Baba Kabaiş ve Akın Gürlek görüşmüştü

Kızının şüpheli ölümüne ilişkin adalet mücadelesi veren baba Nizamettin Kabaiş ise son olarak faili meçhul dosyalar için harekete geçtikleri ve Rojin Kabaiş dosyasının da aydınlantılacağını açıklayan Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ankara'da görüştü.

Baba Kabaiş, "İnşallah Allah'ın izniyle bayramdan sonra da çalışmalar devam edecek. Özel ekip Van'a gönderilecek. Hem telefon için hem de kameralar için üniversiteyi araştıracaklar, yurdu araştıracaklar. Rojin'in telefonu için İspanya'ya gönderileceğini söyledi. İnşallah Allah'ın izniyle adalet yerini bulacak. Rojin için biz adalet istiyoruz" dedi.

Van Barosu'ndan dosyadan çekilme kararı

Rojin Kabaiş dosyası hâlâ aydınlatılmayı beklerken Van Barosu, dosyadan çekildiği duyurdu. Baba ile dosya konusunda sağlık iletişim kurmanın güçleştiğini söyleyen Van Barosu'nun açıklaması şöyle:

"Van'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyası, olayın meydana geldiği ilk günden itibaren Van Barosu tarafından oluşturulan dava takip ekibince büyük bir titizlikle takip edilmiş; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, etkin bir soruşturma yürütülmesi ve adaletin tecelli etmesi amacıyla gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunulmuştur.

Gelinen aşamada; dosyada müşteki sıfatıyla yer alan merhume Rojin Kabaiş'in babası Sayın Nizamettin Kabaiş'in verdiği adalet mücadelesindeki zorluk ve aydınlatılmamış şüpheli ölümün yarattığı derin ruhsal yıpranmanın, baba ile dosyanın takibine ilişkin sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesini güçleştirdiği kanaatine varılmıştır. Babanın içinde bulunduğu bu zorlu süreci ve etkilerini anlayışla karşılıyoruz.

Bu nedenle, dosyanın bundan sonraki aşamada hak kaybına uğramaması ve sürecin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla; Van Barosu dava takip ekibi ve özel vekaletname ile yetkilendirilmiş avukatlar olarak, dosyadan çekilme kararı alınmıştır.

Söz konusu karar, olayın aydınlatılmasına yönelik hassasiyetimizden veya adalet arayışına verdiğimiz değerden geri adım atıldığı anlamına gelmemektedir. Rojin Kabaiş'in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi konusundaki kararlılığımızı, Van Barosu olarak kamuoyu nezdinde takip etmeye devam edeceğimizi bildiririz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."