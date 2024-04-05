Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, mazbatasını aldı

Beraberindeki partililerle Van Adalet Sarayı'na giden Abdullah Zeydan'a İl Seçim Kurulu tarafından mazbatası verildi.

Adliye çıkışında açıklama yapan Zeydan, seçim sonuçlarının hayırlı hizmetler üretmeye vesile olmasını diledi. Vanlılara teşekkür eden Zeydan, "Sorumluluklarımız var. Halkımıza layık hizmetler üretme zamanıdır" dedi.

Zeydan, "Bugünden itibaren, belediye meclisimiz, kentimizin bütün dinamikleri, sivil toplum kuruluşlarıyla kentimizin bütün sorunlarına bir an önce çözüm bulma ve halkımıza hak ettiği hizmetleri sunabilmek için çalışacağız. Bütün yurttaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.