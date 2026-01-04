Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta kar sürüyor: 343 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 343 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentte 156 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

İtfaiye ekipleri de okullarda öğrenci ve eğitimcilerin güvenliği için okul binalarının çatıları ve girişlerinde tehlike oluşturan yaklaşık 1 metreyi bulan buz sarkıtlarını kontrollü şekilde kırarak temizledi.

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu Erciş ilçesinde ise Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için ana arterler, ara sokaklar ve kırsal mahalle yollarında kar küreme ve temizleme çalışmalarına devam etti.

Gece boyunca devam eden çalışmalarda iş makineleriyle toplanan kar, kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındı.

Hakkari

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metreye ulaştığı kentte, vatandaşlar ev ve işyerinin çatılarında biriken karları temizlemeye devam ediyor.

Tek katlı ev ve ahırların karla kaplandığı Hakkari'de, Belediye ve Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda yol açma çalışmaları yürütüyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün etkili olan kar nedeniyle 172 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Bu yollardan 83'ünü açan ekipler, kapalı 89 yerleşim yeri yolunu da açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Derecik ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle toprak evlerin damlarında kar birikintileri oluştu.

Orta Mahalle'de yaşayan vatandaşlar, damlarda biriken karları kürek ve naylonlarla temizledi.

Bitlis

Kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar ve tipi nedeniyle 87 köye ulaşım sağlanamıyor.

Karın ardından soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Belediyesinin karla mücadele ekipleri, Zeydan Mahallesi'nde yaşayan yaşlı bir vatandaşın talebi üzerine çökme riski bulunan evinin damında biriken karları temizledi.

Muş

Muş genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 368 köy yolundan 357'si ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 11 köy yolunda çalışmalar devam ediyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, Muş Ovası'ndan geçen Karasu Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Bina çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu, ev, araç ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Vatandaşlar araçlarının üzerini battaniye ve brandalarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Muş Belediyesi ekipleri de kent merkezindeki kar yığınlarını iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek şehir dışına taşıdı.

Öte yandan yoğun kar nedeniyle kapatılan Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.