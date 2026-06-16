  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Van-İran sınırında 291 kilo esrar ele geçirildi
Takip Et

Van-İran sınırında 291 kilo esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi İran sınırında jandarmanın yaptığı operasyonda 291 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Van-İran sınırında 291 kilo esrar ele geçirildi
Takip Et

Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından 'Uyuşturucu madde imal ve ticaretine' yönelik yapılan çalışma kapsamında; İran sınırından Van'a uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaşıldı.

Başkale Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı sonrası Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine sağlandıktan sonra Başkale ilçesi Sualtı Mahallesi İran sınırı mevkisine Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) desteğinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 15 çuval içinde, 237 paket halinde 291 kilo esrar ele geçirildi, İran uyruklu K.Z. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, soruşturma sürüyor.

Emekli banka promosyonları güncellendi: En yüksek promosyon hangi bankada? İşte güncel tutarlar...Emekli banka promosyonları güncellendi: En yüksek promosyon hangi bankada? İşte güncel tutarlar...Ekonomi
Oyuncu Ece İrtem'in cenaze programı belli olduOyuncu Ece İrtem'in cenaze programı belli olduGündem
Akaryakıta indirim geldi, tablo değişti: İşte 16 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarAkaryakıta indirim geldi, tablo değişti: İşte 16 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarEkonomi
ABD ile İran arasında uzlaşı: Türkiye ekonomisine olası etkileri neler?ABD ile İran arasında uzlaşı: Türkiye ekonomisine olası etkileri neler?Ekonomi

 