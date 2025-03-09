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Van-Tahran tren seferleri yarın başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van-Tahran yolcu treninin ilk seferinin yarın gerçekleşeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Van-Tahran tren seferleri yarın başlıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Demiryolları ile yapılan görüşmeler neticesinde Van-Tahran yolcu treninin seferlerine yeniden başladığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye ile İran arasındaki demiryolu iş birliği, bölgesel ulaşımın güçlenmesi ve turizm hareketliliğinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Van-Tahran treninin yeniden seferlere başlaması hem ekonomik hem de kültürel bağları daha da kuvvetlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Haftada 2 kez karşılıklı seferler düzenlenecek

İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletilecek olan tren, 7 adet 40 kişi kapasiteli kuşetli vagondan oluşacak ve haftada iki kez karşılıklı sefer yapacak.

Söz konusu trenin bugün Tahran’dan hareket edeceğini, Van’dan ise Tahran’a gitmek üzere 10 Mart Pazartesi günü yola çıkacağını belirten Uraloğlu, "Van-Tahran Yolcu Treni pazar ve çarşamba günleri Tahran’dan, Van’dan ise pazartesi ve perşembe günleri hareket edecek. Yolcularımız, 22 saatlik keyifli bir seyahati demiryolu konforunda gerçekleştirecekler." dedi.

2019-2020 arasında yaklaşık 10 bin yolcu taşıdı

Bakan Uraloğlu, Van-Tahran treninin iki ülke arasındaki turistik faaliyetlere de önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Van-Tahran Yolcu Treni’nin çalıştığı 2019 ve 2020 yılında pandemi nedeniyle seferleri ara verilene kadar yaklaşık 10 bin yolcu taşıdığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu proje, Türkiye'nin demiryolu taşımacılığında uluslararası iş birliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır” şeklinde konuştu.

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