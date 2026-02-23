Van ve Hakkari’de 406 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van ve Hakkâri’de uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 406 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Van, Gevaş, Çaldıran, Başkale ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda; -271 kg Metamfetamin, -96 kg Skunk, -39 kg Esrar olmak üzere toplam 406 kg uyuşturucu madde ile 2 bin 540 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu imalatçısından, satıcısına kadar uyuşturucu ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz! Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Van ve Hakkâri İl Jandarma Komutanlıklarımız ile emeği geçenleri tebrik ediyoruz."