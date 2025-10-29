  1. Ekonomim
Van'da 430 bin liralık kaçak eşya operasyonu gerçekleştirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir araçta 430 bin lira değerinde kaçak eşya tespit edildi.

Van’ın Tuşba ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, bir araçta piyasa değeri yaklaşık 430 bin lira olan kaçak malzeme ve eşyalar bulundu.

Adli işlem başlatıldı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tımar mevkisinde durdukları araçta arama yaptı. Aramada, gümrük işlemleri yapılmamış, piyasa değeri yaklaşık 430 bin lira olan çok sayıda kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili Y.K. (48) hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.

