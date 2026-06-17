Van'da 7 ilçenin kaymakamı değişti, 4 vali yardımcısı atandı

17 Haziran 2026 tarihli ve 33283 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile mülki idare amirlerinin görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Karar kapsamında Van genelindeki mülki idare kadroları yeniden şekillendi.

Karara göre Van Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu İzmir Menderes Kaymakamlığı görevine atanırken, boşalan Erciş Kaymakamlığı'na Sinop Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik getirildi. Van Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız Samsun Vezirköprü Kaymakamlığı'na tayin edilirken, Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat Van Gevaş Kaymakamı olarak atandı. Ordu Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser ise Van Gürpınar Kaymakamlığı görevine getirildi. Van Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç Giresun Piraziz Kaymakamlığı'na atanırken, Bingöl Adaklı Kaymakamı Abdullah Sarı Van Çatak Kaymakamlığı'na tayin edildi. Van Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan Bartın Amasra Kaymakamlığı'na atanırken, Denizli Beyağaç Kaymakamı Ramazan Cihangir Van Başkale Kaymakamı oldu. Van Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun Çankırı Çerkeş Kaymakamlığı'na atanırken, Amasya Taşova Kaymakamı Salih Kartal Van Bahçesaray Kaymakamlığı görevine getirildi. Van Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut Erzurum Pasinler Kaymakamlığı'na atanırken, Adıyaman Gerger Kaymakamı Mesut Bolat Van Özalp Kaymakamı olarak görevlendirildi.

Kararname doğrultusunda Van Valiliği idari kadrosunda da değişiklik yaşandı. Van Vali Yardımcısı Önder Koç Tokat'ın Zile ilçesine atanırken, Kırıkkale Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Lütfullah Göktaş, Hatay Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu ve Ordu Vali Yardımcısı Burak Keser Van Vali Yardımcılığı görevine atandı. Hatay Vali Yardımcısı Resul Yıldırım ise Van Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine getirildi.