  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Van'da bir araç baraja uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Van'da bir araç baraja uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti

Van’ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Barajı’na uçan araçtan 2 kişi ölü olarak çıkarıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Van'da bir araç baraja uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Olay, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görgü tanığının ifadesine göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir aracın kontrolden çıkarak baraj suyuna düştüğü bildirildi.

 

Su altı arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2 kişi sudan ölü olarak çıkarıldı.

Sudan çıkarılan şahısların cesetleri ambulansa alınırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yedikleri pizzadan zehirlenen 4 kişiden 1'i hayatını kaybettiYedikleri pizzadan zehirlenen 4 kişiden 1'i hayatını kaybettiGündem
Bakanlık iki ürünün satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyorBakanlık iki ürünün satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyorEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 30 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 30 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bakanlık devreye girdi: Zorunlu bahşiş ve servis ücreti dönemi sona eriyorBakanlık devreye girdi: Zorunlu bahşiş ve servis ücreti dönemi sona eriyorEkonomi
Gündem
Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun Los Angeles yangınındaki kayıpları ortaya çıktı
Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun Los Angeles yangınındaki kayıpları ortaya çıktı
Ankara’da "telebar" operasyonu: 56 şüpheli yakalandı
Ankara’da "telebar" operasyonu: 56 şüpheli yakalandı
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
AFAD duyurdu: Kütahya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Kütahya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
İmamoğlu'ndan "iktidar zamanı" vurgusu: Bu ucube rejimi değiştirmek görevimiz
İmamoğlu'ndan "iktidar zamanı" vurgusu: Bu ucube rejimi değiştirmek görevimiz
İstanbul'da barajlardaki su seviyesi düştü: Yağışlar çare olamadı
İstanbul'da barajlardaki su seviyesi düştü: Yağışlar çare olamadı