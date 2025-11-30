Van'da bir araç baraja uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti
Van’ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Barajı’na uçan araçtan 2 kişi ölü olarak çıkarıldı.
Olay, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi.
112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Görgü tanığının ifadesine göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir aracın kontrolden çıkarak baraj suyuna düştüğü bildirildi.
Su altı arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2 kişi sudan ölü olarak çıkarıldı.
Sudan çıkarılan şahısların cesetleri ambulansa alınırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.