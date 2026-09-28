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Van'da bir öğrenci okula pompalı tüfekle geldi: Soruşturma başlatıldı

Van’ın Tuşba ilçesinde bir öğrenci, boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle geldiği okulda öğretmen ve veliler tarafından fark edildi. Silaha el konulurken öğrenci ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Merkezi
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Van'da bir öğrenci okula pompalı tüfekle geldi: Soruşturma başlatıldı
Takip Et

Van’ın Tuşba ilçesinde bir öğrenci, pompalı tüfekle geldiği okulda öğretmenler ve veliler tarafından fark edildi. Silaha el konulurken öğrenci ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

Olay, İstasyon Mahallesi’ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu’nda sabah saatlerinde meydana geldi. İsmi açıklanmayan kız öğrenci, boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle okula geldi.

Öğrenciyi fark eden öğretmenler ve veliler müdahale ederek tüfeği aldı. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri silaha el koydu.

Öğrenci, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayı duyan bazı öğrenci velileri de okula geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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