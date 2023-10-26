Van'da büyük skandal: Atatürk'ün ismini silecekler

Vefa Group Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak, Van TV’de katıldığı Ekstra Gündem programında Van Atatürk Şehir Stadyumu’nun ismini Veysel Ürüm Stadyumu olarak değiştirmek için girişimde bulunduklarını açıkladı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nun isminin, Vanspor’a isim sponsoru olan Vefa Group Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Ürüm olarak değiştirileceğini açıklaması, Vanlılar tarafından büyük tepki topladı. Van Postası Gazetesi’nde yer alan habere göre; sosyal medya aracılığıyla tepkilerini dile getiren Vanlılar, derhal bu karardan vazgeçilmisi gerektiğini ve Atatürk isminin paraya değiştirilmemesi gerektiğini ifade ettiler.

Konu ile ilgili Kıyak TV programına açıklamada bulunan kulüp Başkanı Feyat Kıyak, “Veysel Ürüm, Vanspor için önemli bir değerdir. Kendisinin de rızasını aldık. İmzalar atıldı, anlaşmalar yapıldı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile de görüştük. Üst yazı yazıldı. Şu an bakanlıktan onay bekliyoruz. İnşallah 2023-2024 sezonunda Van Atatürk Şehir Stadyumu'nun ismini Veysel Ürüm Şehir Stadyumu olarak değiştireceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bu konuda nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.