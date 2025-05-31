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Van'da feci kaza! İki araç çarpıştı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Van'da feci kaza! İki araç çarpıştı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Van'ın Çaldıran ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki kara yolunun Aşağı Kuyucak Mahallesi yakınlarında, Ahmet Öztürk idaresindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Sıddık Arslan yönetimindeki 04 B 0156 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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