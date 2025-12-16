Van'da kar nedeniyle 90 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, bir ilçede okullar tatil edildi
Van'da dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 90 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Muradiye ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
Kentte dün gece saatlerinde yağan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 49 mahalle ve 41 mezra yolu ile ulaşım sağlanamıyor.
Kardan kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Kar kalınlığı kent merkezindeki kırsal mahallelerde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.
Muradiye Kaymakamlığı yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.