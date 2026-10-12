  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Van'da Roma dönemine ait 529 adet sikke ele geçirildi
Takip Et

Van'da Roma dönemine ait 529 adet sikke ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Roma dönemine ait 529 adet sikke ele geçirildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Van'da Roma dönemine ait 529 adet sikke ele geçirildi
Takip Et

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "Tarihi Eser" kaçakçılığı suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalar esnasında Çaldıran ilçesi Burçakalan Mahallesi’nde icra edilen operasyonda Roma dönemine ait 529 adet sikke ve 3 adet metal dedektörü ele geçirildi. Şüpheli K.B. (E/38) isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmış, tarihi eserler Van Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Türkiye'nin devleri sıralandı, zirvede hangi şirket yer aldı? İşte Türkiye'nin en değerli şirketleriTürkiye'nin devleri sıralandı, zirvede hangi şirket yer aldı? İşte Türkiye'nin en değerli şirketleriEkonomi
Trump istedi, Elon Musk SpaceXAI'ın ismini değiştirdiTrump istedi, Elon Musk SpaceXAI'ın ismini değiştirdiTeknoloji
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 12 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 12 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Direksiyon kontrolü kaybedilebilir: Skoda, 1,7 milyon aracı geri çağırıyorDireksiyon kontrolü kaybedilebilir: Skoda, 1,7 milyon aracı geri çağırıyorŞirket Haberleri