Van'daki katliam gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! (Video)

Van-Erciş kara yolunda yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklı meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 83 kişinin ise yaralandığı iki ayrı zincirleme trafik kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Facianın önüne geçildi

Van Büyükşehir Belediyesine ait Muradiye seferi yapan otobüsün kamerasına yansıyan görüntülerde kaza anında yolcuların yaşadığı korku ve dehşet yer aldı. Kazanın ilk saniyelerinde otobüs şoförü Harun Bucak'ın önlerinde yaşanan kazayı görüp soğukkanlılığıyla direksiyonu kontrol etmesi ve kaldırıma çıkması daha büyük bir facianın önüne geçti.