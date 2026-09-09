"Vanlı iş insanı" olarak paylaşılan Ali Haydar Kurum gözaltına alındı

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Sosyal medyada "Vanlı iş insanı" olarak paylaşılan Ali Haydar Kurum, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen kişinin görüntülerine benzer şekilde, "Vanlı bir iş insanı" olduğu belirtilen kişinin yürürken kendisini kayda aldırdığı görüntülerin paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.

Çalışmalarda, bu kişinin 61 yaşındaki Ali Haydar Kurum olduğu belirlenirken, şüphelinin "kasten yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehdit" ve "hakaret" gibi suçlardan 11 kaydı olduğu tespit edildi.

"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince Ümraniye'de gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecek.