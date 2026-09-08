"Vanlı Kara Haydar" gözaltına alındı: Düğünde takılan kilolarca altın mercek altında!
Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile Van'da evlenen "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan gözaltına alındı. Tançalan'ın düğününde takılan yüksek miktardaki altınlar için de MASAK'tan inceleme talep edildi.
Vanlı Kara Haydar lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile hafta sonu Van'da evlenen Tançalan'ın düğününde geline takılan yüksek miktardaki altınlar da dikkat çekmişti.
Düğünün ardından Tançalan hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
MASAK inceleyecek
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tançalan'ı Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma başlatıldı.
Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edildi. Başsavcılığın soruşturması kapsamında Tançalan'ın 25 suç kaydının bulunduğu da tespit edildi.
Tançalan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.