"Vanlı Kara Haydar" soruşturması: Gözaltına alınan eşi Çağla Öz adliyeye sevk edildi
Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan ve tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi sosyal medya fenomeni Çağla Öz Tançalan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmada çiftin mal varlığı, lüks yaşam paylaşımları ve düğünde sergilenen altın, döviz ve paraların kaynağı araştırılıyor.
Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen tutuklu Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi sosyal medya fenomeni Çağla Öz Tançalan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında çiftin mal varlığı, lüks yaşam paylaşımları ve düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı araştırılıyor.
Ne oldu?
"Vanlı Kara Haydar" ismiyle tanınan Mehmet Fatih Tançalan ve sosyal medya ünlüsü Çağla Öz'ün Van’da yapılan düğününe ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan paylaşımlar üzerine Tançalan hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamayı düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301’inci maddesi kapsamında soruşturma başlatmıştı.
Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.
Soruşturma kapsamında 8 Eylül'de evinde gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.
Ardından Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan da 12 Eylül'de İstanbul'da gözaltına alınmıştı.