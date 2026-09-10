Vanlı Kara Haydar soruşturması: MASAK 115 milyon liralık hesap trafiği belirledi

Geline takılan kilolarca altınla dikkat çeken Mehmet Fatih Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan tutuklandı. 9 Eylül tarihli MASAK raporunda Tançalan’ın 115 milyon liralık hesap trafiği tespit edildi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği düğünle gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan’ın 9 Eylül tarihli MASAK raporu ortaya çıktı. Tançalan ile Çağla Öz’ün nisan ayında evlendikleri, haziran ayında ise kamuoyuna ‘nişan’ olarak yansıtılan gösterişli bir organizasyon düzenledikleri öğrenildi. Soruşturma kapsamında bu organizasyonun mizansen niteliğinde olduğu, çiftin son olarak geçtiğimiz günlerde yine yüksek miktarda ziynet eşyasının sergilendiği benzer bir düğün organizasyonuyla gündeme gelmesinin ardından mali incelemelerin derinleştirildiği ortaya çıktı. Van Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine hazırlanan 9 Eylül tarihli MASAK raporu, Tançalan’ın sosyal medyada sergilediği ihtişamlı hayat ile resmi kayıtlardaki mali profili arasında dikkat çekici bir uçurum bulunduğunu ortaya koydu. Raporda, Tançalan’ın Dubai üzerinden ‘mail order’ yöntemiyle gelir elde ettiği yönündeki istihbari bilgiler, lüks yaşam paylaşımları, yüksek tutarlı ziynet eşyalarının sergilendiği organizasyonlar, banka hareketleri, taşınmazlar ve lüks araç devirleri birlikte incelendi.

Hesaplarda yaklaşık 115 milyon liralık transfer trafiği tespit edildi

MASAK’ın en çarpıcı tespitlerinden biri, Tançalan’ın görünen gelir düzeyi ile yaşam standardı arasındaki fark olduğu tespit edildi. Rapora göre Mehmet Fatih Tançalan’ın SSK kapsamında çalışma kaydı bulunmasına rağmen prime esas kazanç bilgisine rastlanmadığı ifade edildi. 2020’den itibaren yapılan incelemede Tançalan adına tespit edilen kayıtlı ticari kar beyanının ise yalnızca 74 bin 281 lira olduğu belirlendi. MASAK, bu tutarın aynı dönemde asgari ücret seviyesinde kesintisiz çalışan bir kişinin kayıtlı gelirinin dahi ‘katbekat altında’ kaldığını kayda geçirdi. Raporda kayıtlı gelir, malvarlığı edinimleri ve lüks yaşam standardı arasındaki açık uyumsuzluk, ‘izah edilemeyen servet artışı’ ve ‘yaşam tarzı ile gelir uyumsuzluğu’ kapsamında değerlendirildi. Resmi gelir tablosundaki bu sınırlı görünüme karşılık Tançalan’ın banka hesaplarındaki para trafiğinin ulaştığı boyut dikkat çekti. MASAK verilerine göre Mehmet Fatih Tançalan’ın hesaplarına toplam 58 milyon 780 bin 234 lira transfer girişi olurken, hesaplarından 56 milyon 179 bin 790 lira transfer çıkışı gerçekleştiği belirtildi. Böylece bankacılık transfer trafiği toplamda yaklaşık 115 milyon liraya ulaştı. Ayrıca hesaplara 4 milyon 594 bin liranın üzerinde nakit para yatırıldığı, yaklaşık 7 milyon 72 bin lira nakit çekildiği tespit edildi. Sadece 2026 yılında hesaplara gelen transfer tutarı 22 milyon lirayı aşarken, aynı yıl yaklaşık 14 buçuk milyon lira çıkışın gerçekleştiği açıklandı.

Çiftin toplam banka trafiği 222 milyon lirayı aştı

MASAK yalnızca Tançalan’ı değil, Çağla Öz Tançalan’ın mali hareketlerini de mercek altına aldı. Rapora göre Çağla Öz Tançalan’ın hesaplarına 2020-2026 döneminde 56 milyon 478 bin lira giriş, 50 milyon 859 bin lira çıkış gerçekleşti. Buna göre çiftin banka hesaplarındaki toplam transfer hacmi 222 milyon lirayı aştı. Çağla Öz Tançalan’ın kayıtlardaki prime esas kazanç toplamının 165 bin 150 lira, kendi beyanına dayalı ticari karının ise yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olduğu belirtildi. MASAK, bu mali profilin de incelenen dönemdeki yaşam standardını açıklamakta yetersiz kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

2024-2026 döneminde yaklaşık 13 milyon liralık mal ve hizmet alışı tespit edildi

Rapordaki bir başka dikkat çekici tespit ise Çağla Öz Tançalan’ın ticari kayıtlarına ilişkin oldu. 2024-2026 döneminde yaklaşık 13 milyon liralık mal ve hizmet alışı tespit edilirken, bunun yaklaşık 7 milyon 100 bin liralık bölümünün 2024 model Porsche Yeni Macan 4 için gerçekleştirildiği belirlendi. MASAK, ticari faaliyet görüntüsü altında bulunan yüksek montanlı alışların yaklaşık yüzde 60’ının şahsi kullanıma yönelik lüks bir otomobile bağlanmasını mali profil açısından dikkat çekici buldu.

Lüks araçlar da tespit edildi

Tançalan ve yakın çevresindeki lüks araç trafiği de MASAK raporunun en kapsamlı bölümlerinden birini oluşturdu. Tançalan’ın kayıtlarında Cadillac Escalade, Range Rover, farklı dönemlerde ise Maserati GranTurismo ve Dodge Challenger gibi araçlara ilişkin alım, satım ve devir işlemleri tespit edildi. Çağla Öz Tançalan’ın adına ise Porsche Macan ve BMW 320i kayıtları bulundu. Raporda, 2020’den itibaren araç edinim ve devirlerinin bir anda yoğunlaştığı, işlem gören araçların tamamına yakınının ‘ultra lüks segmentte’ olduğu ve bunun kişilerin mali profilleriyle açık şekilde uyumsuzluk gösterdiği belirtildi. Ayrıca Tançalan’ın Dodge Challenger, Maserati GranTurismo ve Cadillac Escalade dahil çeşitli araçlarla ilgili Muhammet Sait Tançalan ile devir işlemleri yaptığı; başka bir aracın ise Nilgün Oya’ya devredildiği tespit edildi. Çağla Öz Tançalan’ın da yıllar içerisinde Mini Cooper, Audi, Mercedes, Range Rover ve BMW gibi araçlarda Nilgün Oya ile çok sayıda devir işlemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Taşınmaz arsayı 4 ay sonra Muhammet Sait Tançalan’a devretti

Taşınmaz hareketlerinde de benzer bir tablo tespit edildi. Tançalan’ın Şubat 2025’te Van’ın Muradiye ilçesinde bir arsa satın aldığı, bu taşınmazı yalnızca 4 ay sonra Muhammet Sait Tançalan’a devrettiği belirlendi. MASAK, taşınmazın edinilmesi ile elden çıkarılması arasındaki sürenin oldukça kısa olmasını, aklama bakımından ‘iz gizleme/bulanıklaştırma’ ihtimali yönünden dikkat çekici buldu. Tançalan’ın servetinin kaynağına ilişkin Dubai bağlantısı da raporda özel olarak incelendi. Soruşturmanın başlangıç bilgilerinde Tançalan’ın Dubai’ye gidip geldiği ve Dubai üzerinden ‘mail order’ yöntemiyle kazanç elde ettiği yönünde istihbari bilgiler bulunduğu kaydedildi. Ancak MASAK’ın finansal incelemesinde Mehmet Fatih Tançalan veya Çağla Öz Tançalan adına yurt dışından Türkiye’ye finansal kanallar üzerinden yapılmış bir fon transferine rastlanmadığı açıklandı. Raporda son derece dikkat çekici bir değerlendirmeye yer verilerek, lüks yaşamın Dubai’deki faaliyetlerden kaynaklandığı savunmasının sürdürülmesi halinde, söz konusu birikimlerin üçüncü kişiler adına bulunan hesaplar üzerinden veya finansal sistem dışındaki yöntemlerle Türkiye’ye sokulmuş olabileceği şüphesinin güçleneceği ifade edildi.

‘Altınlar emanetti’ savunmasında çelişki belirlendi

Tançalan’ın gösterişli düğün organizasyonunda sergilenen altınlara ilişkin savunması da MASAK raporuna girdi. Tançalan, kamuoyuna yansıyan açıklamalarında düğünde takılan altınların Kahvecioğlu Kuyumculuk tarafından reklam amacıyla emanet getirildiğini öne sürdü. Ancak raporda yer verilen bilgilere göre kuyumcu Veysel Kahvecioğlu, bir set ile iki kelepçe altının satıldığını ve buna ilişkin fatura bulunduğunu açıkladı. MASAK, iki anlatım arasındaki bu çelişki nedeniyle kuyumculuk şirketi temsilcisinin ifadesine başvurulmasının uygun olacağını değerlendirdi. Böylece kamuoyuna ‘emanet altınlar’ şeklinde yansıyan savunma da mali soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline geldi.

Aklama fiilinin failleri oldukları değerlendirildi

Raporun en kritik bölümü ise aklama suçuna ilişkin sonuç değerlendirmesi oldu. MASAK, bütün mali hareketleri, gelir-malvarlığı uyumsuzluğunu, taşınmaz ve araç devirlerini birlikte değerlendirerek TCK’nın 282/1. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama fiilinin işlendiği; Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan’ın ise söz konusu aklama fiilinin failleri olduğu yönünde değerlendirmede bulundu. Raporda aklandığı değerlendirilen suç gelirinin kesin miktarının mevcut aşamada belirlenemediği, ancak incelemenin 2020 ve sonrasında sahip olunan veya elden çıkarılan malvarlığı değerleri, hak, alacak ve diğer sahiplikleri kapsadığı kaydedildi. MASAK ayrıca Muhammet Sait Tançalan ve Çağla Öz Tançalan’ın annesi Nilgün Oya’nın malvarlığı devirlerindeki rollerinin de soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

37 soruşturma ve 20 kovuşturma kaydı

Raporda Mehmet Fatih Tançalan’ın geçmiş adli kayıtları da ayrıntılı şekilde incelendi. UYAP kayıtlarında Tançalan hakkında 37 soruşturma ve 20 kovuşturma kaydı bulunduğu tespit edildi. MASAK, bunların bir kısmının aklama suçuna öncül suç oluşturabilecek nitelikte olduğunu ancak bu dosyalardan elde edilmiş olabilecek suç gelirinin miktarı ile bugün incelenen malvarlığı arasında mevcut aşamada doğrudan illiyet bağı kurulamadığını özellikle belirtti. Nisan ayında evlenen Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz’ün haziran ayında yeniden ‘nişan’ görüntüsü veren bir organizasyon gerçekleştirdikleri, son olarak kilolarca altının sergilendiği düğün görüntülerinin kamuoyuna yansımasıyla birlikte gelirleri ile sergiledikleri servet arasındaki uçurumun yeniden dikkat çektiği öğrenildi. MASAK’ın 9 Eylül tarihli kapsamlı raporunda; düşük kayıtlı gelire karşılık yüz milyonlarca liralık banka trafiği, ultra lüks araçlar, yakın kişiler üzerinden yapılan malvarlığı devirleri, Dubai kaynaklı gelir savunmasıyla finansal kayıtların uyuşmaması ve düğün altınlarına ilişkin çelişkili açıklamalar tek tek ortaya konuldu.

Tançalan cezaevine gönderildi

Mehmet Fatih Tançalan, tüm bu mali tespitlerin yer aldığı soruşturma kapsamında ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.