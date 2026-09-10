'Vanlı Kara Haydar' soruşturması: Sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz de gözaltına alındı

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"Kara para aklama" suçlamasıyla tutuklanan ve sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi sosyal medya fenomeni Çağla Öz de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında çiftin mal varlığı, lüks yaşam paylaşımları ve düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı araştırılıyor.

Van’da sanal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandı.

Tançalan’ın düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlar ve diğer malvarlığı unsurlarına ilişkin de mali inceleme başlatıldı.

Sanal medya ünlüsü Çağla Öz ile “Vanlı Kara Haydar” ismiyle tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın pazar günü Van’da yapılan düğününe ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal medya platformlarında yapılan paylaşımlar üzerine Tançalan hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamayı düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301’inci maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, saat 03.00 sıralarında Muradiye ilçesindeki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Tançalan, işlemleri için Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Altınlara mali inceleme

Öte yandan Tançalan’ın sanal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de inceleme başlatıldı.

Altınlar ve diğer malvarlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma başlatılırken, adli makamlarca Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) inceleme talep edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandı.

'Mail order' yöntemi ile kaynağı belirsiz kazanç

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan’ın, Dubai’ye sık sık gidip geldiği ve mail order yöntemiyle kaynağı belli olmayan kazanç elde ettiği ve bununla lüks bir yaşam sürdüğünün tespit edildiği öne sürüldü. Başsavcılık tarafından MASAK'a müzekkere yazısı yazılarak şüpheli hakkında mal varlığı araştırma raporu tanzim edilmesinin istendiği öğrenildi.

'Takılar emanet, lüks yaşam sponsorluk'

İfadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden şüpheli Tançalan, düğün ve nişandaki lüks harcamaların eşi Çağla Tançalan'ın ve kendisinin sanal medya ünlülüğü sayesinde sağlanan reklam ve sponsorluk anlaşmalarıyla karşılandığını iddia etti.

Eşinin gelinliklerinden baklavaya, Maldivler tatilinden mekan organizasyonlarına kadar pek çok hizmetin reklam karşılığı ücretsiz yapıldığını ileri süren Tançalan, düğünde ve nişanda takılan altınları için ise maddi durumu el vermediği için altın alamadığını ve takılan altınları kuyumcudan emanet olarak aldığını, daha sonra kuyumcu tarafından geri götürüldüğünü söyledi.

Görüntülerin bilgisi dışında çekildiğini öne sürdü

Tançalan, düğün sırasında polis memurlarıyla çekilen ve sanal medyada gündem olan görüntülere ise polis memurlarına tamamen teşekkür etmek amacıyla gittiğini, kamu görevlilerini rencide etme veya aşağılama kastının bulunmadığını, videonun bilgisi dışında çekilip paylaşıldığını iddia etti.