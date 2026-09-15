Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz eşinin ifadesi yalanladı: Altınlar kiralık değildi

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Van Cumhuriyet Başsavcılığının “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında tutuklanan “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Tançalan, eşinin daha önceki beyanlarının aksine bazı düğün takılarının kiralık değil satın alınmış olduğunu söyledi.

"Eşim gösteriş amacıyla talimat verdi"

Düğünde takı ve IBAN'larla birlikte “43 milyon TL hediye toplandığı” yönündeki anons için ise “Böyle bir paranın toplandığını bilmiyorum. İsimlerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Eşim gösteriş amacıyla talimat verdi” dedi.

MASAK'ın şüpheli bulduğu milyonluk para hareketleri, akrabaların hesapları ve lüks araç trafiğine ilişkin de dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Eşim takılar kiralık dedi ama satın alındığını biliyorum"

İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden biri, Mehmet Fatih Tançalan'ın takılarla ilgili beyanına yönelik oldu.

Çağla Öz Tançalan, nişanda kendisine kolye ve iki bilezik takıldığını, taç ile kemerin ise kuyumcudan ödünç alındığını anlattı.

Tançalan, eşinin önceki ifadesini ise açıkça yalanlayarak, “Mehmet Fatih her ne kadar ifadesinde tüm takıların kiralık olduğunu beyan etmiş ise de satın alındığını biliyorum” dedi.

Nişanın ardından kolye ve iki bileziğin de Mehmet Fatih Tançalan ile ailesi tarafından alındığını söyleyen Çağla Öz Tançalan, düğünde bu takıların yeniden kendisine takıldığını ifade etti.

Altınlar düğünden sonra Kara Haydar'a teslim edildi

Çağla Öz Tançalan, 6 Eylül'de Van'da gerçekleştirilen düğünün organizasyonunu eşinin yaptığını, masrafların hangi kaynakla karşılandığını bilmediğini söyledi.

Düğünde kendisine takılan altınların tamamının gece sonunda eşi tarafından alındığını anlatan Tançalan, “Ben bütün takıları Mehmet Fatih'e verdim. Ben arkadaşlarımla kaldığım otele döndüm. Eşim de kendi arkadaşlarıyla ayrı bir yere gitti, altınlar kendisindeydi” ifadelerini kullandı.

Tançalan, nişandan sonra da takıların kendisinden alındığını belirterek, altınların kaynağını eşine sormadığını söyledi.

Odunluktaki valizden çıkan altınlar

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise kolluk ekiplerinin Muradiye'de yaptığı aramada ortaya çıktı.

Çağla Öz Tançalan, düğünün ardından kendisinden alınan altınları, daha sonra gerçekleştirilen aramada odunlukta ele geçirilen bir valizin içerisinde gördüğünü anlattı.

Bazı bileziklerin imitasyon olduğunu ise haberlerden öğrendiğini söyledi.

Eşine altınların neden bu kadar fazla olduğunu sorduğunu anlatan Tançalan, Mehmet Fatih Tançalan'ın kendisine “Burası aşiret bölgesi, düğünlerde herkes bu kadar altın takıyor” şeklinde cevap verdiğini aktardı.

"43 milyon TL toplanmadı, isimlerin çoğu hayal ürünü"

Dosyanın en çarpıcı bölümlerinden biri de sosyal medyaya yansıyan görkemli düğündeki takı anonsları oldu.

Emniyetin görüntü çözümleme tutanaklarında düğünde, “Haydar Bey'in düğününe gelen hediye miktarı, takı ve IBAN'larla birlikte 43 milyon TL” şeklinde anons yapıldığı hatırlatılan Çağla Öz Tançalan, böyle bir paranın gerçekten toplandığını bilmediğini söyledi.

Tançalan'ın ifadesinde yer alan şu sözleri dikkat çekti: “İsimleri okunan kişilerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Eşim bu şekilde gösteriş amacıyla anons yapan kişiye talimat verdiğini düşünüyorum. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine çok fazla para geldiğini duyurtmaktı.”

"İnsanlara hava atıyordu"

Çağla Öz Tançalan, eşinin düğündeki yüksek rakamların konuşulmasını özellikle istediğini de söyledi.

İfadesinde, “Eşimin sürekli kendisine gelen bu paraların konuşulmasını istediği için bu şekilde anons yaptırıyordu. Tutanakta geçen rakamlar tamamen hayalî ve göstermeliktir. Bu şekilde insanlara hava atıyordu” dedi.

Bu beyan, düğünde açıklanan milyonluk tutarların gerçek bir para veya takı hareketine dayanıp dayanmadığı sorusunu soruşturmanın önemli başlıklarından biri hâline getirdi.

MASAK'ın dikkatini çeken milyonluk para trafiği

İfadede MASAK incelemelerindeki para hareketleri de Çağla Öz Tançalan'a tek tek soruldu. Tançalan, kendisi ile eşi arasındaki yaklaşık 1,5 milyon TL'lik para transferlerinin “borç alışverişinden” kaynaklandığını savundu.

Annesine 221 işlemde yaklaşık 5,2 milyon TL gönderdiğini belirten Tançalan, bu paraların annesinin ihtiyaçları, kira ve geçim masrafları için gönderildiğini söyledi.

Buna karşılık annesinden kendisine 303 işlemde yaklaşık 6 milyon 69 bin TL geldiğinin hatırlatılması üzerine ise bunların daha önce biriktirmesi için annesine gönderdiği ve ihtiyaç duyduğunda geri aldığı kendi paraları olduğunu ileri sürdü.

"Eşim kendi hesaplarını kullanamıyordu"

Dosyadaki en dikkat çekici para hareketlerinden biri de Mehmet Fatih Tançalan'ın yeğenine ait hesaplarla ilgiliydi.

Çağla Öz Tançalan, eşinin nafaka davası nedeniyle kendi hesaplarını kullanmadığını, bu nedenle zaman zaman para göndermek için yeğeni Muhammed Sait Tançalan'ın hesabından yararlandığını anlattı.

MASAK incelemesinde yeğenin hesabından yapılan 11 işlemde 644 bin TL'lik para hareketinin bulunduğu sorulunca Tançalan, söz konusu işlemlerin bu nedenle gerçekleştiğini söyledi.

Lüks araçlar için "plaka değişimi" savunması

MASAK'ın, aile bireylerinin üzerindeki araçların sürekli birbirlerine devredilmesini; malvarlığının kaynağını gizleme, mali takipte iz kaybettirme ve muhtemel el koyma tedbirlerini boşa çıkarma amacı taşıyabilecek bir “katmanlama” işlemi olarak değerlendirdiği de ifadeye yansıdı.

Çağla Öz Tançalan ise bu değerlendirmeyi kabul etmedi.

Araç değiştirildiğinde özel plakaların yeni araca geçirilmesi için eski aracın kısa süreli aile bireyleri arasında devredildiğini öne sürerek, “Kesinlikle aklama değildir” dedi.

Tançalan, üzerine kayıtlı lüks Porsche marka otomobilin de kendi ticari kazançlarıyla alındığını savundu.

"Son üç ayda Trendyol'dan 2,5 milyon TL kazandım"

MASAK raporunda, 2020'den itibaren beyan edilen yaklaşık 1,1 milyon TL kâr ile sergilenen yaşam standardı arasındaki uyumsuzluğun gündeme getirildiğini belirten Tançalan, bu değerlendirmeye de karşı çıktı.

Sosyal medya ve mağazacılıktan gelir elde ettiğini söyleyen Tançalan, yalnızca son üç ayda kozmetik ürün tanıtımlarından Trendyol üzerinden 2,5 milyon TL kazandığını ve bunun faturasının kesildiğini öne sürdü.

MASAK raporunun hatalı olabileceğini savunan Tançalan, vergi veya ticari beyanlarında bir eksiklik bulunması hâlinde bunu tamamlamaya hazır olduğunu söyledi.

"Olmayan parayı varmış gibi gösteriyordu"

Çağla Öz Tançalan'ın ifadesinin sonunda eşi hakkındaki sözleri ise soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu. Kendisinin kara parayla ilgisi bulunmadığını savunan Tançalan, eşi için şu ifadeleri kullandı:

“Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven birisidir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyada, sanal dünyada gösteren birisidir. Söz konusu gösterişli yaşam tarzını da insanlardan borç alarak yaşayan birisidir.”

Böylece Tançalan, bir yandan eşinin kara parayla bağlantısı olduğunu düşünmediğini söylerken diğer yandan düğündeki 43 milyon TL'lik anonsların gerçeği yansıtmadığını, eşinin sahip olmadığı parayı varmış gibi gösterdiğini ve gösterişli hayatını borçla sürdürdüğünü anlattı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının, MASAK verileri, banka hareketleri, lüks araç devirleri, düğündeki takılar ile şüphelilerin ve yakınlarının hesapları arasındaki para trafiğine ilişkin incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.