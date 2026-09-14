Vanlı Kara Haydar'ın eşi fenomen Çağla Öz tutuklandı

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Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz, Van'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Fatih Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz hakkında da işlem başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan

Çağla Öz, dün sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Van'a getirilmişti. Van Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Çağla Öz, sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Şüphelilerden Çağla Öz ile Tançalan'ın akrabası M.S.T. "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmaları, N.O. ve S.A. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte ifadeleri alınan Öz ile M.S.T. tutuklanırken, N.O. ile S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.