Vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Adalar ile Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.