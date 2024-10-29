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Vapur seferlerine yat yarışı engeli: Bazı seferler yapılamıyor

İstanbul Boğazı'ndaki Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda bazı vapur seferleri icra edilemiyor.

Haber Merkezi
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Vapur seferlerine yat yarışı engeli: Bazı seferler yapılamıyor
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Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alınması nedeniyle bazı vapur seferleri icra edilemiyor.

Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yat yarışları kapsamında Boğaz'ın yerel deniz trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Bebek-Emirgan, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Beşiktaş-Eyüpsultan, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, İstinye-Çubuklu (Arabalı), Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü ve Bostancı-Moda-Kabataş hatlarında ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağı kaydedildi.

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