Vapurda şort giyen genç kıza bastonuyla vurdu (Video)
İstanbul'da Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan vapurda yaşlı bir kadın, şort giydiği gerekçesiyle genç bir kadına bağırdı. Sinirlenen kadın, elindeki bastonla genç kadının bacağına vurdu.
Beşiktaş- Üsküdar seferini yapan vapurda yolculuk sırasında yaşlı bir kadın ile genç kadın arasında kıyafeti nedeniyle tartışma yaşandı.
Yaşlı kadın, şort giyen genç kadına yönelik sözler sarf ederek tepki gösterdi. Sözlü tartışma bir süre devam etti.
Bastonuyla genç kızın bacağına vurdu
Görüntülerde yaşlı kadının, genç kadının bulunduğu bölümde ayakta durduğu ve tartışmanın sürdüğü görülüyor. Tartışmanın ilerleyen anlarında ise yaşlı kadın elindeki bastonla genç kadının bacağına vuruyor.
Genç kadının ise olay sırasında oturduğu yerden yaşananları cep telefonuyla kaydettiği görülüyor.