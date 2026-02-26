Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yeni ittifakı duyurdu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yaptığı açıklamada önümüzdeki yıllara ilişkin dikkat çeken bir siyasi tablo çizdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), “Kılıçdaroğlu CHP’si” ve Vatan Partisi’nin ortak bir hükümet kurabileceğini ileri sürdü.

Perinçek, “AK Parti, MHP, Kılıçdaroğlu CHP'si ve Vatan Partisi önümüzdeki birkaç yıl içinde göreceksiniz ortak hükümet kuracak. Çünkü herkesin ihtiyacı bu, Türkiye'nin de ihtiyacı. AK Parti bu ittifakı kurarsa ancak iktidarda kalabilir” ifadelerini kullandı.

“Kılıçdaroğlu’nun CHP’si Atlantikçi çizgisini terk etti”

Perinçek, MHP’nin dış politika yaklaşımının Vatan Partisi ile örtüştüğünü savundu. “MHP zaten Türkiye Rusya Çin ittifakı diyerek bizimle aynı konumda bulunuyor şimdi” diyen Perinçek, “Ondan sonra işte Kılıçdaroğlu CHP'si o Atlantikçi çizgisini terk etti ve emperyalizme karşı işte Atatürk'e bağlı falan bir rota çiziyor. Vatan Partisi zaten oralarda” ifadelerini kullandı.

Kendi programlarını savunduklarını belirten Perinçek, “Dolayısıyla burada nedir? Biz kendi programımızı savunuyoruz. O programa insanları getirmek, partileri getirmek bizim görevimiz. Göreve geldiği zaman da hayır ben sana ille düşmanlık yapmaya devam edeceğim doğru değil” dedi.

"PKK, YPG, SDG bunları temizleyelim”

Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı politikalarına destek verilmesi gerektiğini dile getiren Perinçek, “Yani Tayyip Erdoğan bugün nedir? Mesela Suriye'nin kuzeyinde Amerika planlarını bozuyor. Değil mi? Suriye'nin biz söylüyorduk diyorduk ki Suriye'nin kuzeyinden bu PKK, YPG, SDG bunları temizleyelim” şeklinde konuştu.

Perinçek, “Şimdi temizlenilmesinde Suriye yönetimiyle birlikte hareket ediyor. Orada ona karşı mı çıkacağız? Mesela” ifadelerini kullandı.

FETÖ ve PKK ile mücadeleye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Perinçek, “Ya da FETÖ'nün üzerine yürünüyor. Karşı mı çıkacağız. Yani Erdoğan düşmanlığından başka programı yok” dedi.