Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Öcalan'a af çağrısı

Terör örgütü PKK'dan bir grup terörist Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı teröristler buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı teröristler ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

Gözler bir yandan Meclis'te kurulacak olan komisyonda alınacak kararlara ve yasal düzenlemelere çevrilmişken siyasilerden de sürece dair peş peşe açıklamalar geliyor.

"Af kanunu gerekmektedir"

Son olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in PKK’lı teröristlere yönelik af kanunu önerisi ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın da bu aftan yararlanması gerektiği yönündeki açıklamaları gündemi sarstı.

Perinçek’in, terör örgütü PKK’nın silah bırakması durumunda örgüt üyelerinin toplumla bütünleşmesi gerektiğini savunduğu sözleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Perinçek, katıldığı bir yayında, "Silah bırakan PKK terör örgütü mensuplarının devlet ve toplumla bütünleşmesini amaçlayan bir af kanunu gerekmektedir" dedi.

"Suçsuzsa zaten af diye bir şey olmaz"

Perinçek, "Yargılanma bir çıkmaz. Suçsuzsa zaten af diye bir şey olmaz. Suçlu olduğu için affediyoruz. PKK bir irade ortaya koydu, örgütü feshetti, ‘Silahları bırakıyorum’ dedi. 10-15 bin silahlı unsur var diyelim ki PKK’nın. Bunlar silahları bırakınca ne yapacaksınız, hapiste mi çürütecek misiniz? Çok büyük yanlış olur. Bunlar bizim vatandaşlarımız değil mi?" ifadeleriyle önerisini detaylandırdı.

"Öcalan'la görüşme talebinde bulunduk"

Ayrıca, Perinçek’in Sırrı Süreyya Önder’in kendisini ziyaret ettiği gün İmralı’da teröristbaşı Öcalan ile görüşme talebinde bulunduklarını açıklaması dikkat çekti.

"Öcalan da aftan yararlanmalı"

Af kanunu önerisinde isimlerin yer almadığını vurgulayan Perinçek, "Öcalan da aftan yaralanmalı" diyerek, "PKK'nın yöneticileri, bağlı unsurları, KCK, üyeleri, PKK eylemlerine karışmış unsurlar falan aftan yararlanmalı. Ben affediyorum, falancayı affetmiyorum olmaz" ifadelerini kullandı.

Perinçek "Biz Abdullah Öcalan'ı da Meclis'te görür müyüz?" sorusuna ise, "Vatandaşın kararına bağlı o. Bu süreçte en olumlu rolü Öcalan oynuyor" yanıtını verdi.

"Öcalan'ı niye hapiste çürüteceksiniz?"

Perinçek, teröristbaşı Öcalan ile ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Meclis kürsüsüne çıkarttınız. DEM Partililerin Abdullah Öcalan'dan farkı ne? DEM Milletvekilleri oradayken Abdullah Öcalan’ı niye hapiste çürüteceksiniz? Burada da bir tutarsızlık yok mu? Türk milleti sıradan bir millet değil. Bu süreci çok iyi anlayacak ve destekleyecek."