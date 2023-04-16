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Vatan Partisi'nin İstanbul milletvekili adayları tanıtıldı

Vatan Partisi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde İstanbul'dan gösterdiği milletvekili adayları için tanıtım toplantısı düzenledi.

Haber Merkezi
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Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin 1960'lı yıllardan beri halk mücadelelerinde olduğunu belirterek, emek, vatan ve üretim mücadelelerinde büyük tecrübeler kazanmış kadroların yönettiği bir parti olduklarını söyledi.

Kendilerini "Adanmışlar partisi" olarak nitelendiren Perinçek, kendilerini vatana, çalışmalarını, emeklerini de millete, Türkiye'nin bağımsızlığına adadıklarını söyledi.

Perinçek, "Ey Türk milleti; önümüzdeki dönemde bütün bu adanmışlığımızı, vatanımıza adanmışlığımızı, milletimize adanmışlığımızı senin emrine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, konuşmaların ardından partiye yeni katılanlara rozet taktı.

Milletvekili aday tanıtım toplantısı, sahneye çağrılan adayların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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