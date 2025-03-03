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Vatandaş yanıtladı! Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu

Asal Araştırma'nın anketine göre; vatandaşa göre "Türkiye'nin en önemli sorununun" ne olduğu belli oldu.

Haber Merkezi
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Vatandaş yanıtladı! Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu
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Türkiye’de ekonomik krizle derinleşen yoksulluk ve artan siyasi baskılar, erken seçim ihtimalini yeniden gündeme getirirken, anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi. Kamuoyunun nabzını tutan bu anketler, hem siyasi liderlerin beğeni oranlarını hem de ülkenin en önemli sorunlarını ortaya koyuyor.

Son olarak, Asal Araştırma tarafından 15-22 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan ankette, 2000 vatandaşa "Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

En büyük problem ekonomi ve hayat pahallılığı

Yanıtlara göre; vatandaşların yüzde 61.2'si buna "Ekonomi/Hayat Pahalılığı" derken, yüzde 6.3'ü "İşsizlik", yüzde 5.8'i de "Adalet" dedi. "Eğitim" diyenlerin oranı yüzde 2.7, "Terör" diyenlerin oranı yüzde 2.4 ve "Göç sorunu/Mülteci" diyenlerinki ise yüzde 2.2 oldu.

Vatandaşların yüzde 2'si "Hükümet" derken, yüzde 1.3'ü "Güvenlik/Asayiş", yüzde 1.2'si ise "Muhalefet" dedi. Yüzde 1'er oranında iki kesim de soruya "Sağlık Sistemi" ve "Kürt Sorunu" olarak yanıt verdi.

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