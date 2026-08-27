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Vatandaşa yedireceklerdi! Kasap deposundan 400 kilogram bozuk et çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kasaba ait depoda bulunan yaklaşık 400 kilogram bozuk et, zabıta ekiplerince el konularak imha edildi.

Haber Merkezi
AA
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Vatandaşa yedireceklerdi! Kasap deposundan 400 kilogram bozuk et çıktı
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Vatandaşa yedireceklerdi! Kasap deposundan 400 kilogram bozuk et çıktı - Resim : 1Gümbet Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde kapalı durumdaki bir kasap işletmesinin deposundan kötü koku geldiği ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi.

Depoda inceleme yapan ekipler, bozulan ve kötü kokuya neden olan yaklaşık 400 kilogram et tespit etti.

Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında bozuk etlere imha edilmek üzere el konuldu.

İşletme hakkında mevzuat doğrultusunda tutanak düzenlenerek idari işlem başlatıldı.

Zabıta ekiplerinin gözetiminde depodan çıkarılan etler imha alanına götürülürken, iş yeri ve çevresinde gerekli kontroller yapıldı.

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