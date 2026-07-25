Vatandaşı plajdan kovan işletme çalışanı ve yetkilisine hapis cezası!

Yaz tatillerinin en büyük tartışma konusu olan "ücretli plaj" dayatmasına yargıdan tarihi bir nokta konuldu. Ailesiyle gittiği halk plajında özel bir işletme çalışanı tarafından "Bedava yüzmek için kayalıklara gidin" denilerek kovulmaya çalışılan bir doktorun başlattığı hukuk mücadelesi, kıyıları parselleyen işletmeciler için emsal bir yaptırımla sonuçlandı.

Yargıtay, kamuya açık kıyılarda vatandaşların denize girme hakkını gasp eden özel işletmelere karşı emsal niteliğinde bir karara imza attı. İzmir'de bir doktoru halk plajından zorla çıkarmaya çalışan işletme görevlisi ve bu duruma azmettiren işletme sahibine verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası onandı.

Dava 14 yıl sürdü!

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, hukuki sürece konu olan olay 1 Eylül 2012 tarihinde İzmir Altınkum Plajı'nda meydana geldi. İki çocuğuyla birlikte denize girmek için halk plajına giden bir kişi, bölgedeki özel bir işletmenin görevlisi tarafından fiziksel alandan çıkarılmak istendi. Görevlinin, "Burada duramazsınız. İnsanlar buraya para veriyor, bedava yüzmek için şu kayalıklara gidin" şeklindeki sözlü müdahalesiyle karşılaşan doktor, duruma itiraz edince çalışanın tehditlerine maruz kaldı.

İşletme çalışanına hapis cezası

Yaşanan gerginliğin ardından jandarmaya başvuran doktorun şikayeti üzerine olay yerinde tutanak tutuldu ve adli süreç başlatıldı. Açılan davaya bakan mahkeme, vatandaşın kamu alanını kullanmasını engelleyen işletme çalışanını "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan, işletme yetkilisini ise bu suça "azmettirme" gerekçesiyle suçlu bularak her iki isme de 1 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.