Vatandaşlardan TBMM’ye şaşırtan talepler: Astrolojiden dövmecilere kadar dilekçe yağdı

Vatandaşların talep ve şikâyetlerini değerlendiren TBMM Dilekçe Komisyonu’na ocak ayında toplam 2 bin 133 başvuru yapıldı. Başvuruların 456’sı kadınlardan, 1670’i erkeklerden gelirken, 7 dilekçe ise tüzel kişiler tarafından iletildi.

Komisyona en yoğun başvuru; adalet, sosyal güvenlik, sağlık ve mali işlemler alanlarında gerçekleşti. Dilekçeler arasında dikkat çeken ve sıra dışı talepler de yer aldı.

"Yürüyerek sigara içilmesi yasaklansın"

Öne çıkan başvurulardan birinde, üniversitelerde hem akademik personele hem de öğrencilere üniforma zorunluluğu getirilmesine yönelik yasal düzenleme yapılması talep edildi.

Komisyona başvuran başka bir kişi ise açık alanlarda yürüyerek sigara içen kişilerin dumanına, külüne ve izmaritlerine maruz kalmanın toplum sağlığını ve çevre temizliğini olumsuz etkilediği gerekçesiyle, yürüyerek sigara içilmesinin yasaklanmasını, açık alanlarda belirli sigara içme noktaları oluşturulmasını ve kurala uymayanlara caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

"Banka çalışanlarına yıpranma payı verilsin"

Dilekçe Komisyonu'na gelen ilginç veya dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle:

"Devlet memurlarının gün içinde saatlik izin alabilmesi, astroloji eğitimlerinin düzenlenmesi ve üniversitede bölüm açılması, ehliyet zorunluluğunun kaldırılması, yargı mensuplarının geç ve yanlış kararlarından sorumlu tutulması ve hükmedilen tazminatların kendilerine rücu edilmesi hususunda yasal düzenleme yapılması, dövmecilerin kapatılması, banka çalışanlarına yıpranma payı verilmesi, Milli Eğitim Bakanının öğretmenler tarafından seçilmesi, öğretmen atamalarında eğitim fakültesinde görev yapan akademisyenlerin görev alması, yolda tanımadığı insanlara şaka yapan veya videolarını çeken sosyal medya fenomenlerinin cezalandırılması, yapay zeka ile yargılama yapılması 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adının 'Büyük Türkiye Millet Meclisi' olarak değiştirilmesi."

Bir kişi ise nişanlanmak için ailesinin onayını alma konusunda kendisine yardım edilmesini istedi. Komisyona mahkum ve hükümlüler için disiplin affı, öğrenci affı ve ehliyet affı konusunda düzenleme yapılması talebinde bulunanların sayısı da dikkati çekti.