Vedat Işıkhan duyurdu! SGK 10 projede ödül aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin son 22 yılda yaşadığı büyük değişim ve dönüşüm hamlesinin en başarılı alanlarından biri olan Sosyal Güvenlik Kurumumuz, çalışmaları ve hizmetleriyle tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Kurumumuz, 16-18 Nisan tarihlerinde Portekiz’de gerçekleştirilen ISSA Avrupa Sosyal Güvenlik Forumu’nda ISSA İyi Uygulama Ödülleri kapsamında 7’si liyakat ve 3’ü iyi uygulama tasdik ödülü olmak üzere toplam 10 ödüle layık görüldü.

Yüksek özveri ve fedakarlıkla milletimize hizmet eden @sgksosyalmedya ailemizi tebrik ediyorum.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla çalışmalarımızı gayretle sürdürmeye devam edeceğiz."