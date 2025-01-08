  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Vedat Milor: Bu sene korkuyorum, adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor
Takip Et

Vedat Milor: Bu sene korkuyorum, adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor

Gastronomi yazarı ve sosyolog Vedat Milor, katıldığı bir yayında Süper Lig ile ilgili "Adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor. Galatasaray'ı da doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum" yorumunu yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vedat Milor: Bu sene korkuyorum, adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor
Takip Et

Gastronomi yazarı ve sosyolog Vedat Milor, futbolla birlikte Süper Lig'deki "yapı" ve "adalet" tartışmasına da dahil oldu.   Galatasaraylı olduğu bilinen Milor, Ekol TV'de katıldığı programın sonunda futbola dair de konuştu.

"Korkuyorum"

"Bu sene kim şampiyon olur?" sorusu üzerine Vedat Milor "Adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor. Galatasaray'ı da doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum" dedi. 

"Adını söylemediğiniz takım da Galatasaray'ın kayrıldığını söylüyor" yorumu üzerine Milor "Herkes her şeyi söyleyebilir ama göz var izan var" diye konuştu. 

"Adını söylemeyeceğim takımın inanılmaz bir gücü var"

Milor "Siz fanatizm düzeyinde Galatasaraylısınız" tepkisi üzerine  "E tabii. Galatasaray lisesine gittim... Ben yine de şampiyon olacağımızı umuyorum. Ama emin değilim dediğim gibi. Çünkü adını söylemeyeceğim takımın inanılmaz bir gücü var. Hem basında, hem federasyonda, hem toplumda... Adını söylemeyeceğim..." ifadelerini kullandı. 

Vedat Milor'dan Kent Lokantası açıklaması: Hukuki yollara başvuracağımVedat Milor'dan Kent Lokantası açıklaması: Hukuki yollara başvuracağımGündem
Vedat Milor, Kent Lokantası’nda yemek yediVedat Milor, Kent Lokantası’nda yemek yediYaşam

 

Gündem
Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Rize'de PTT binasına saldırı: 2 çalışanı silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı
Rize'de PTT binasına saldırı: 2 çalışanı silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı
Sadettin Saran hakkında yasa dışı bahis soruşturması: Mahkemeden karar çıktı
Sadettin Saran hakkındaki yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme
Bakan Tunç: PTT çalışanlarına yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Bakan Tunç: PTT çalışanlarına yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Bakan Fidan: YPG kendini feshetmezse askeri operasyon yaparız
Bakan Fidan: YPG kendini feshetmezse askeri operasyon yaparız
Özgür Özel'den Veli Ağbaba'ya taziye ziyareti
Özgür Özel'den Veli Ağbaba'ya taziye ziyareti