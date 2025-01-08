Vedat Milor: Bu sene korkuyorum, adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor

Gastronomi yazarı ve sosyolog Vedat Milor, futbolla birlikte Süper Lig'deki "yapı" ve "adalet" tartışmasına da dahil oldu. Galatasaraylı olduğu bilinen Milor, Ekol TV'de katıldığı programın sonunda futbola dair de konuştu.

"Korkuyorum"

"Bu sene kim şampiyon olur?" sorusu üzerine Vedat Milor "Adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor. Galatasaray'ı da doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum" dedi.

"Adını söylemediğiniz takım da Galatasaray'ın kayrıldığını söylüyor" yorumu üzerine Milor "Herkes her şeyi söyleyebilir ama göz var izan var" diye konuştu.

"Adını söylemeyeceğim takımın inanılmaz bir gücü var"

Milor "Siz fanatizm düzeyinde Galatasaraylısınız" tepkisi üzerine "E tabii. Galatasaray lisesine gittim... Ben yine de şampiyon olacağımızı umuyorum. Ama emin değilim dediğim gibi. Çünkü adını söylemeyeceğim takımın inanılmaz bir gücü var. Hem basında, hem federasyonda, hem toplumda... Adını söylemeyeceğim..." ifadelerini kullandı.