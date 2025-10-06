Vedat Milor'dan özel okul fiyatlarına tepki: Fizik dersine Newton, matematiğe Cahit Arf girsin

Oğlunu özel okula kaydettirdiğini söyleyen ünlü gurme Vedat Milor, okula ödediği para karşılığında derslere de “Newton, Darwin, Shakespeare, Ronaldo ve Bach gibi isimlerin girmesini beklediklerini” söyledi. Milor'un paylaşımı sosyal medyada gündem olurken binlerce destek mesajı geldi.

"Fizik dersine Newton, beslenme dersine ben gireyim"

Okulların açılmasıyla birlikte özel okul fiyatlarındaki artış birçok velinin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Oğlunu özel okula kaydettirdiğini belirten Vedat Milor da, yüksek fiyatlara tepki gösteren veliler arasında yerini aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milor şöyle dedi:

"Oğlumu özel liseye kayıt ettirdim. Verdiğimiz ücret uyarınca beklediğimiz eğitmen kadrosu şu şekilde:

Matematik : Cahit Arf

Fizik: Isaac Newton

Kimya : Marie Curie

Biyoloji: Charles Darwin

Türk Dili ve Edebiyatı: Yaşar Kemal İngilizce : William Shakespeare

Tarih : Heredot

Coğrafya: İbn-i Haldun

Felsefe Mantık : Immanuel Kant

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : Mahmut Esat Bozkurt

Din Kültürü ve Ahlak : Socrates

Beden Eğitimi : Cristiano Ronaldo

Müzik: Johann Sebastian Bach

Seçmeli ders Almanca : Goethe

Beslenme Alışkanlığı: Vedat Milor

Rehber Öğretmen: Doğan Cüceloğlu"