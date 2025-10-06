Vedat Milor'dan özel okul fiyatlarına tepki: Fizik dersine Newton, matematiğe Cahit Arf girsin
Ünlü gurme Vedat Milor, özel okul fiyatlarındaki artışa sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Milor, verilen para karşılığında hangi derslere kimlerin girmesi gerektiğini de ironi yaparak tek tek belirtti.
Oğlunu özel okula kaydettirdiğini söyleyen ünlü gurme Vedat Milor, okula ödediği para karşılığında derslere de “Newton, Darwin, Shakespeare, Ronaldo ve Bach gibi isimlerin girmesini beklediklerini” söyledi. Milor'un paylaşımı sosyal medyada gündem olurken binlerce destek mesajı geldi.
"Fizik dersine Newton, beslenme dersine ben gireyim"
Okulların açılmasıyla birlikte özel okul fiyatlarındaki artış birçok velinin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Oğlunu özel okula kaydettirdiğini belirten Vedat Milor da, yüksek fiyatlara tepki gösteren veliler arasında yerini aldı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milor şöyle dedi:
"Oğlumu özel liseye kayıt ettirdim. Verdiğimiz ücret uyarınca beklediğimiz eğitmen kadrosu şu şekilde:
Matematik : Cahit Arf
Fizik: Isaac Newton
Kimya : Marie Curie
Biyoloji: Charles Darwin
Türk Dili ve Edebiyatı: Yaşar Kemal İngilizce : William Shakespeare
Tarih : Heredot
Coğrafya: İbn-i Haldun
Felsefe Mantık : Immanuel Kant
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : Mahmut Esat Bozkurt
Din Kültürü ve Ahlak : Socrates
Beden Eğitimi : Cristiano Ronaldo
Müzik: Johann Sebastian Bach
Seçmeli ders Almanca : Goethe
Beslenme Alışkanlığı: Vedat Milor
Rehber Öğretmen: Doğan Cüceloğlu"